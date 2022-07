L’ONCF réalise une émission obligataire certifiée «Green» de 1 milliard de DH

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé ce jeudi 28 juillet le lancement d’un emprunt obligataire en green bonds pour un montant de 1 milliard de dirhams.



Une première émission certifiée «Green» dans le secteur de l’infrastructure au Maroc qui s’inscrit, selon l’Office, dans le cadre du chantier stratégique de réforme du secteur ferroviaire, objet du protocole d’accord conclu entre l’État et l’ONCF en juillet 2019.



À travers cette opération, l’ONCF continue sa stratégie de reprofilage de la dette visant l’adéquation des maturités de son endettement avec le profil des actifs d’infrastructures financés.

«En recourant aux marchés des capitaux en green bonds, qui limitent l’usage des fonds au financement exclusif des projets à impact environnemental positif, l’ONCF conforte ses choix stratégiques et affirme ses engagements RSE et de développement durable», précise toujours l’Office.



Cette opération est adossée au projet Al Boraq, ayant permis des gains considérables pour la collectivité en termes de connectivité, temps de parcours et fréquence, tout en réduisant les émissions en gaz à effet de serre.