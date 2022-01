L’ONEE met en service un poste électrique à Agdz

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé, dans la soirée du dimanche 2 janvier 2022, à la mise en service d’un poste électrique 225/60 kV à Agdz.

Cette nouvelle réalisation s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des infrastructures de transport d’énergie électrique visant, notamment, le renforcement, la sécurisation et la qualité de l’alimentation en énergie des villes d’Agdz et Zagora et des régions limitrophes.