L’ONMT annonce le retour d’Air France sur Agadir et Tanger

Parmi les nouveautés de la programmation Maroc de la principale compagnie aérienne française, l’annonce de son retour sur les destinations Agadir et Tanger qui seront dès cet été reliées à Paris Charles De-Gaulle (CDG). Une bonne nouvelle pour les capitales du Nord et du Souss qui pourront profiter, en plus de l’engouement des voyageurs français, de la forte connectivité du Hub de Paris CDG pour relier Tanger et Agadir aux continents américains et asiatiques. Le programme estival a été également consolidé par le renforcement des routes traditionnelles comme le Paris-Marrakech (15 fréquences/ semaine) et le Paris-Rabat (20 fréquences/semaine).

« Le partenariat conclu avec Air France est important pour la poursuite de la redynamisation du tourisme national au départ du marché français. Nous travaillons activement avec la compagnie pour multiplier ses capacités en termes de sièges vers le Maroc pour les 3 années à venir et desservir de nouvelles destinations touristiques point à point afin d’offrir plus de choix aux voyageurs français. », a déclaré Adil El Fakir. Ce nouveau partenariat vient ainsi conforter la stratégie commerciale de l’ONMT de reconquête des marchés stratégiques de la destination Maroc.