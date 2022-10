L’ONMT confirme son engagement continu auprès des marocains

Ouarzazate, Chefchaouen, Dakhla ou encore Béni Mellal … Les régions du Maroc sont les vedettes de la nouvelle campagne pour le tourisme interne lancée par l’Office National Marocain du Tourisme ce week-end. Une importante campagne de communication destinée à inciter les Marocains, d’ici et d’ailleurs, à voyager dès leurs prochaines vacances au Maroc et à les pousser à la redécouverte des richesses de leur pays et ce, durant toute l’année.

Une campagne d’autant plus importante que le marché domestique est le premier pourvoyeur de touristes pour la destination Maroc avec près d’un tiers des nuitées dans les établissements touristiques. Cette nouvelle vague de la campagne «Ntla9awfbladna» vise à continuer le processus d’installation de cette marque totalement dédiée aux marocains à travers un dispositif de communication axé principalement sur les télévisions nationales, les radios et l’affichage urbain dans les plus grandes villes marocaines ainsi que le digital et la presse.