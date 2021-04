L’ONMT dévoile son plan de relance

L’Office national marocain du tourisme est ordre de marche. L’ONMT, à l’orée de la saison touristique estivale qui s’annonce, vient de dévoiler sa stratégie pour la relance du secteur touristique, et ce en dépit de la conjoncture marquée par la crise sanitaire. Les détails.

Présentée au grand public le 22 avril à Casablanca, cette feuille de route vise à donner un puissant coup de pouce à la reprise de l’activité touristique dans le royaume, et aussi remettre la destination Maroc au cœur des envies de voyage des touristes tant nationaux qu’internationaux. Selon Adel El Fakir, Directeur général de l’ONMT, ce nouveau dispositif marketing international, national et institutionnel a pour objectif d’amorcer la relance du secteur touristique « dès que les conditions sanitaires le permettront ». « Oui nous sommes prêts pour la reprise. Mais, avant d’amorcer cela, il faillait que nous adoptions une transformation à 360*. Ceci concerne notre action, notre vision, notre approche. Il s’agit de se réinventer pour pouvoir être en mesure de faire face aux défis du marché », a précisé le DG de l’ONMT. Dans le détail, ce nouveau plan de relance 360* repose sur plusieurs axes. « Grâce aux études que nous avons effectuées, nous avons identifié trois cibles différentes, et pour ce faire, nous avons mis en place trois différentes marques et avec une communication spécifique pour chacune d’entre elles. Il est important de disposer d’un dispositif marketing qui va nous faire passer d’une marque globale, qui est Visit Morocco, à la création de trois nouvelles marques », a poursuivi Adel El Fakir.

L’Office a donc créé une nouvelle marque Corporate (BtoB), une marque pour le tourisme interne et a revu la marque visitmorocco. La nouvelle marque institutionnelle se veut enthousiaste, audacieuse et surtout empathique. Sa mission est de « délivrer en continu du contenu ONMT dans le but d’animer et fédérer les différents intervenants pour un rayonnement maximal de la destination Maroc ». Le vaisseau amiral de l’ONMT pour la promotion du tourisme est Ntla9awfbladna. Cette nouvelle marque est dédiée à la promotion du tourisme interne auprès des Marocains (locaux et Marocains du monde). Et pour sa part, visitmorocco, dédiée à la promotion de la destination Maroc auprès des touristes internationaux, a bénéficié d’une refonte pour, entre autres, améliorer sa pertinence. L’ONMT prévoit ainsi de lancer, dès la semaine prochaine, une grande campagne de communication au niveau national, sous la signature Nta9awfbladna et dont « l’objectif sera de renforcer le sentiment d’appartenance de chaque marocain et de lui donner envie de découvrir notre pays autrement ». Sur le plan international, l’office envisage aussi le lancement d’une grande campagne de promotion de la destination Maroc auprès des touristes internationaux. « La nouvelle campagne, préparée par l’une des plus grandes agences de communication mondiales, traduit l’essence de la destination Maroc, à travers un concept novateur, en rupture totale tant en matière de concept et positionnement, de prise de vue, de ton que d’image du Maroc véhiculé et de mode de communication et de diffusion. C’est ainsi un concept élévateur de la valeur de la marque Maroc qui est prôné, énergique, innovant tout en étant fidèle aux valeurs d’authenticité et de culture vivante de notre pays », a détaillé Adel El Fakir.

Il a ajouté que cette campagne sera lancée dans un premier temps dans les principaux marchés émetteurs notamment la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis, Israël, et sera élargie aux autres pays au fur et à mesure que les conditions sanitaires le permettront. Force est de noter aussi que les campagnes de promotion seront appuyées par un important dispositif de communication digitale pour chacune des marques, articulé autour d’une présence renforcée sur la toile, à travers des sites web et des plateformes de réseaux sociaux dédiés, ainsi que des stratégies de production et de diffusion de contenus ciblées et à forte valeur ajoutée pour les publics de chaque marque. Le DG de l’ONMT a mis un accent particulier le rôle central que jouera le digital dans le plan de relance, notamment pour cibler les millenials (25-35 ans), très présents sur les réseaux sociaux. Soulignons que le nouveau plan a été présenté aux professionnels et acteurs du secteur touristique national le 21 avril. « L’objectif, aujourd’hui, de l’onmt est de viser l’excellence opérationnelle, car pour concurrencer les plus grandes destinations mondiales, les standards doivent être au plus haut niveau ». a conclu Adel El Fakir.