L’ONMT donne le coup d’envoi des travaux du congrès annuel de l’ABTA à Marrakech

Marrakech abrite du 10 au 13 octobre le congrès annuel de l’Association des Agents de Voyages britanniques (ABTA). Il s’agit de la grand-messe annuelle des membres de l’ABTA. L’office indique que cet événement phare de l’industrie touristique britannique propose un programme de sessions d’affaires de haut niveau animées par des leaders de l’industrie et des experts et que ledit programme permet à ces prescripteurs de découvrir la ville hôte, Marrakech et son arrière-pays ainsi que les nouvelles expériences offertes par le Maroc. « Pour le tourisme marocain, c’est une grande opportunité de recevoir les décideurs et les prescripteurs de l’industrie touristique du Royaume Uni. Pour nous, le marché britannique est une priorité. Et depuis la reprise des vols en février dernier, les chiffres montrent que nous sommes revenus à 70% des performances de 2019 », a précisé Adel El Fakir, DG de l’ONMT.

« Avec 600.000 touristes britanniques accueillis en 2019 pour un total de 2,2 millions de nuitées, ce marché constitue un marché à forte valeur ajoutée qui réunit les conditions pour un développement ambitieux dans les années à venir. Les conventions stratégiques signées en 2021 avec des leaders comme Ryanair ou en cours de signature ces jours-ci avec EasyJet sont la garantie d’une forte augmentation des capacités », a-t-il ajouté. Il va sans dire que ce congrès représente une importante opportunité pour mettre en avant la destination Maroc et plus particulièrement Marrakech auprès des décideurs britanniques et aussi grâce à une importante médiatisation. Ainsi, ces 3 jours de rencontre offre une occasion cruciale de networking et de business entre les professionnels marocains qui assistent aux travaux de ce congrès et leurs homologues britanniques.

Rappelons que la tenue de cet évènement au Maroc intervient quelques jours après la participation de l’ONMT au Travel média Award à Londres et la réception à Marrakech en fin de semaine dernière du Top Management du géant européen de l’aérien et du voyage EasyJet. L’office fait observer qu’il confirme ainsi son offensive sur les marchés européens pour récupérer un maximum de part de marché afin de retrouver les indicateurs de 2019 et même de les dépasser.