L’ONMT lance une offensive sur les pays hispaniques

Après le succès du premier Light Tour qui a sillonné les villes de Paris, Londres et New York, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) met le cap sur les pays hispaniques avec un nouveau « Light Tour » sur Lisbonne, Madrid et Sao Paulo (Brésil).

L’office précise que cette tournée éclair vise, une nouvelle fois, à présenter la nouvelle campagne de communication internationale « Maroc, Terre de lumière » et à rencontrer les principaux prescripteurs de voyage de chaque pays afin, in fine, de booster la Destination Maroc au départ des marchés cibles. « C’est à Lisbonne, au Portugal, que s’est ouvert hier ce Light Tour Act II, un événement rehaussé par la présence de Son Excellence l’Ambassadeur du Maroc en République du Portugal, Othmane Bahnini, et qui a connu la participation des représentants de Tour-opérateurs, de compagnies aériennes et de médias portugais », indique-t-on.