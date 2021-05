L’ONMT publie son premier bulletin bimensuel dédié à la relance du tourisme [document]

L’Office National Marocain du tourisme vient tout juste de diffuser de façon numérique son premier bulletin bimensuel. Baptisé «flash relance», celui-ci entend avant toute chose sensibiliser et surtout mobiliser les professionnels du tourisme, l’objectif étant d’amorcer la relance nationale et internationale du secteur, et ce, dès que les conditions de voyage seront à nouveau réunies.

Un document d’analyse (en lien ci-dessous) qui répond, selon le staff de l’Office, à une attente exprimée par les professionnels qui veulent disposer d’une information exhaustive, de qualité et actionnable. Toujours est-il que cette initiative vient renforcer les efforts de l’ONMT pour s’assurer que l’ensemble de l’industrie touristique dispose de tous les outils pour une relance forte de la destination Maroc, aussi bien sur le marché national qu’international.

Aussi, ce document apporte des précisions notamment sur le taux de vaccination par pays, les conditions d’accès au Maroc et de retour, en comparaison avec les pays émetteurs concurrents ainsi qu’un focus sur le passeport sanitaire. Par ailleurs, ce «flash relance» informe sur plusieurs activités de l’ONMT relatives à certains marchés européens (Allemagne, Autriche, suisse, Espagne, Portugal), ainsi que la participation de l’Office aux activités organisées par les partenaires métiers ou institutionnels.

Sont évoqués également dans ce document, les actions de stimulation de la demande via du marketing direct en signalant une forte activité des médias et des influenceurs. A noter, que ce flash fournit également des prévisions s’agissant de l’aérien en indiquant les taux de reprise par aéroport pour la période courant de juin à octobre 2021 comparée à la même période de 2019. Il en va de même, toujours dans ce document, pour les prévisions de la distribution, notamment pour les clients sous contrat avec l’ONMT, avec certains «tour-opérateurs» européens en amont de l’ouverture des frontières. L’Office qui précise enfin, que la périodicité de ce bulletin sera bimensuelle afin que les professionnels puissent disposer en permanence d’une information actualisée de la situation touristique à travers le monde.