L’UE accepte d’harmoniser les chargeurs des appareils portables d’ici 2024

« D’ici l’automne 2024, l’USB-C deviendra le port de charge commun à tous les téléphones portables, tablettes et appareils photo au sein de l’UE », selon un communiqué de presse du Parlement européen. Les appareils concernés incluent les téléphones portables, tablettes, liseuses, écouteurs, appareils photo numériques, casques, micro-casques, consoles de jeu portables et enceintes portables qui peuvent être rechargés avec un câble, un clavier, une souris d’ordinateur ou un appareil de navigation portable, d’après le rapporteur du Parlement européen Alex Agius Saliba.

Les chargeurs des appareils électroniques portables de petite et moyenne taille seront harmonisés d’ici 2024 dans l’Union européenne (UE), sont convenus mardi les négociateurs du Parlement européen et du Conseil européen.

Lire aussi | Chambre de Commerce de Madrid. Une Marocaine dans le Comité exécutif

Les fabricants d’ordinateurs portables devront également se conformer à la nouvelle réglementation mais ils bénéficieront d’un délai supplémentaire de 40 mois après l’entrée en vigueur pour l’appliquer. La fourniture de solutions de charge sans fil a elle aussi été prise en compte car elles sont de plus en plus répandues, a ajouté M. Agius Saliba. Les consommateurs auront la possibilité de choisir s’ils souhaitent acheter leurs nouveaux appareils avec ou sans chargeur.

Lire aussi | Mohamed Achiq : «Nous nous apprêtons à ne plus se contenter d’accompagner les porteurs de projets»

Les deux principaux bénéfices de cette réglementation, selon le rapporteur, sont que les coûts seront réduits pour les consommateurs ainsi que pour l’environnement. Les consommateurs européens pourront économiser jusqu’à 250 millions d’euros par an sur l’achat de chargeurs inutiles car ils pourront utiliser un seul chargeur pour plusieurs appareils. Concernant l’environnement, on estime que les chargeurs inutilisés génèrent environ 11.000 tonnes de déchets électroniques chaque année. La nouvelle réglementation devra être formellement approuvée par le Parlement européen et le Conseil européen après la pause estivale, puis publiée dans le Journal officiel de l’UE.