L’UM6P décrypte les enjeux de la formation exécutive

Il s’agit d’un nouveau cycle de rencontres dédié aux professionnels, axé sur des débats et des échanges concernant des thématiques à forte valeur ajoutée pour l’écosystème de la formation. La première édition de l’Executive Education Day a ainsi été organisée le 15 décembre au campus de Benguerir de l’UM6P, sous le thème « Leviers et perspectives de la formation exécutive ». Cette rencontre, déclinée en trois panels, a permis aux participants d’aborder plusieurs sujets d’actualité liés à la formation continue, notamment les enjeux du LifeLong Learning, et la question des programmes de formation Exécutifs inspirés de la recherche. Notons que l’Executive Education Science & Technology de l’Université Mohammed VI soutient les cadres dirigeants et les professionnels africains dans leurs objectifs de développement de carrière à travers des parcours de formation axés sur les domaines de la science et de la technologie (Bâtiments verts, transformation digitale, Energies renouvelables, Mining, Chimie, Industrie 4.0, Durabilité, etc.).

Rappelons aussi que les programmes exécutifs proposés sous format de parcours court, Master Exécutif, Parcours Personnalisé et certification permettent aux participants d’accéder aux connaissances avancées issues de résultats de travaux de recherches académiques nécessaires pour créer un avantage différencié dans le marché. Par ailleurs, force est de remarquer que la mission de L’Executive Education Science & Technology est de développer une offre de formation diversifiée par des experts reconnus dans les domaines de la science et de la technologie permettant aux participants d’acquérir des connaissances innovantes et les compétences nécessaires pour relever les futurs défis scientifiques et technologiques dans un environnement d’apprentissage favorable, flexible, créatif et stimulant, tout en développant une expertise unique reconnue sur le marché.

« Le LifeLong Learning est pour nous une conviction et une des raisons d’être de l’UM6P, qui est une institution de recherche appliquée. Notre objectif est de renforcer les liens entre l’université marocaine et le monde de l’entreprise. L’UM6P est à la disposition du monde économique marocain et africain», a fait remarquer Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).