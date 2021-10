L’UM6P devient partenaire du savoir de l’Institut Future Investment Initiative

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguerir a annoncé le lancement de sa collaboration avec l’Institut Future Investment Initiative (FII) en tant que partenaire du savoir. L’Université marocaine rejoint, ainsi, deux universités de classe mondiale dans ce programme de collaboration, à savoir l’Université de Stanford et l’Université des sciences et des Technologies du Roi Abdallah (KAUST).

L’annonce des partenariats a été faite lors de la deuxième journée du 5 ème anniversaire de la Future Investment Initiative, qui s’est déroulée dans la capitale saoudienne Ryad, du 26 au 28 octobre courant. En tant que fondation mondiale à but non lucratif, FII Institute sera soutenu par ces nouveaux partenaires pour créer de l’impact dans les domaines de l’Intelligence artificielle, la robotique, l’éducation, les soins de la santé et la durabilité. La collaboration de l’UM6P s’articulera autour de la recherche, du développement et de l’innovation, pour un impact touchant de nombreux domaines de coopération.

L’université marocaine y contribuera également en conseillant sur des sujets scientifiques, en apportant des subventions et des fonds spécifiques, ainsi qu’en renforçant les capacités et la formation. Ce partenariat permettra également l’organisation d’événements scientifiques conjoints.

« Nous sommes ravis d’accueillir ce groupe de partenaires au sein de l’Institut FII », a déclaré son PDG, Richard Attias, faisant savoir que ces nouveaux partenariats contribueront à soutenir le rôle de l’institut dans le cadre des efforts mondiaux visant à créer un impact sur l’humanité. « Nous sommes heureux de concrétiser la collaboration avec l’institut FII », a souligné de son côté, Hicham El Habti, président de l’UM6P. Et d’ajouter : « Nous sommes persuadés que cette collaboration permettra aux deux parties d’atteindre les objectifs communs et de créer de l’impact, grâce aux recherches novatrices, au renforcement des capacités, à l’éducation et à l’investissement ».

FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d’une branche d’investissement et d’un seul programme, à savoir l’impact sur l’humanité. La liste des partenaires du savoir de l’Institut FII comprend également des institutions mondiales de premier plan, dont Accenture, AIQ, Bain & Company, Boston Consulting Group, Deloitte, EY, KPMG, Oliver Wyman, PwC Strategy et Roland Berger.