L’UM6P et CMGP.CAS lancent « Aqua-Index », un indice pour préserver les ressources hydriques

Face aux défis considérables auxquels l’agriculture est confrontée suite à la disponibilité limitée des ressources en eau, AgriEdge, le Business Unit de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et CMGP.CAS ont développé « Aqua-Index », un indice d’humidité du sol, basé sur l’imagerie satellite et l’intelligence artificielle. Objectif : permettre aux agriculteurs d’identifier l’état hydrique de leurs différentes parcelles afin d’assurer une gestion optimale de l’eau d’irrigation.

Grâce aux images satellitaires et à l’intelligence artificielle, Aqua-Index génère une information géo spatiale sur l’humidité du sol à plusieurs niveaux de profondeur et crée ainsi des cartes de variabilité de l’état hydrique des parcelles, permettant à l’agriculteur de suivre le stress hydrique et de diriger les opérations d’irrigation vers les endroits en besoin.