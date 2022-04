L’UM6P et l’Université de Tel-Aviv signent un accord de coopération scientifique et technologique

Le nouvel accord, signé par Hicham El Habti, président de l’UM6P et le professeur Ariel Porat, président de l’université de Tel-Aviv, fixe le cadre de la coopération scientifique et technologique entre les deux universités. La collaboration entre les deux institutions universitaires couvrira un large éventail de domaines, en particulier le changement climatique, le développement de nouvelles technologies sur l’eau et l’environnement, le domaine des énergies renouvelables, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la santé et les professions médicales, précise le communiqué.

Hicham El Habti et la délégation qui l’accompagnait ont visité divers laboratoires et centres de recherche de l’UTA, dont le Centre Blavatnik de recherche sur la cybersécurité et le Centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient et l’Afrique, le Centre Porter des études sur l’environnement et rencontré des chercheurs de divers domaines, ajoute la même source.