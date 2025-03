L’UM6P lance un master exécutif sur les marchés des capitaux et la régulation

Africa Business School, affiliée à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en collaboration avec l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), annonce la création du Master Exécutif Marché des Capitaux et Régulation.

Ce programme s’inscrit dans une volonté de renforcer l’expertise des professionnels du secteur financier en matière de régulation et de gestion des marchés des capitaux. Conçu en adéquation avec les réalités du marché financier marocain et les standards internationaux, il s’adresse aux acteurs du secteur financier, aux régulateurs ainsi qu’aux cadres des entreprises publiques et privées souhaitant approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Le cursus combine enseignement académique et expérience de terrain, avec des interventions de praticiens et d’experts du secteur. Il couvre des thématiques variées allant de la régulation et la conformité aux mécanismes de financement, en passant par les marchés de cotation et le marché à terme. Les participants auront la possibilité d’adapter leur parcours de formation en fonction de leurs besoins.

Le programme débutera en avril 2025 et ambitionne d’accompagner les évolutions du marché financier en offrant une formation spécialisée adaptée aux enjeux du secteur.