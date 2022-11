L’UM6P offre un DoubleTree by Hilton à la ville de Benguerir

Prévue pour 2025, la propriété comprendra 213 chambres, dont des studios et des appartements d’une chambre. En outre, l’établissement proposera à ses clients une offre unique de restauration et de boissons, notamment un bar dans le hall et à la piscine. « Les clients qui souhaitent se détendre et se relaxer pourront faire un plongeon dans la piscine extérieure de l’hôtel ou utiliser la salle de sport et les installations de loisirs ultramodernes. Pour les réunions et les événements, l’hôtel proposera six salles de réunion et une salle de conférences », fait-on savoir dans un communiqué.

C’est officiel, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à travers sa filiale Société Hôtelière de Benguerir et le groupe Hilton, ont signé un partenariat pour la construction d’un DoubleTree by Hitlon dans la ville de Benguerir. Ce dernier sera situé dans la Ville Verte Mohammed VI et sera le premier hôtel de marque internationale à Benguerir, au Maroc.

Pour rappel, « Hilton est le pionnier de l’hospitalité en Afrique depuis plus de 60 ans et nous sommes fiers de la croissance que nous menons au Maroc », déclare Carlos Khneisser, vice-président, développement, Moyen-Orient et Afrique, Hilton.

La signature de l’accord avec l’Université Mohammed VI Polytechnique marque l’introduction importante de DoubleTree by Hilton dans la ville de Benguerir. « Nous sommes convaincus que la propriété offrira les meilleurs services de leur catégorie aux voyageurs d’affaires et de loisirs et qu’elle deviendra la référence en matière d’hébergement moderne et haut de gamme à Benguerir », précise ce dernier.

De son côté, Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a souligné que « l’UM6P est ravie de s’associer à Hilton pour la mise en place d’une infrastructure hôtelière durable de premier ordre ». En effet, le DoubleTree by Hilton Benguerir fera partie d’un environnement dynamique de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat accueillant régulièrement des personnes du monde entier. « En retour, il ne manquera pas de renouveler l’offre touristique de la région et de profiter grandement à ses communautés », précise le président de l’UM6P.

Au Maroc, Hilton exploite actuellement cinq hôtels – Hilton Tanger City Center Hotel & Residences, Hilton Tanger Al Houara Resort & Spa, Hilton Garden Inn Tanger City Centre, Hilton Garden Inn Casablanca Sud et Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa. Avec six hôtels en cours de développement à travers le pays, Hilton prévoit d’ouvrir le Conrad Rabat Arzana, le mois prochain.

Le choix de Benguerir n’est pas fortuit. La ville s’est distinguée ces dernières années comme un centre d’excellence en matière d’innovation et de technologie. Le DoubleTree by Hilton Benguerir est situé dans la Ville Verte Mohammed VI, qui a été conçue comme un centre de recherche intellectuelle, axé sur la durabilité et les énergies renouvelables. L’hôtel est entouré d’une végétation luxuriante, de l’Université Mohammed VI Polytechnique, de commerces et de bureaux, ce qui en fait un lieu privilégié pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.