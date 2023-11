L’Université américaine du Caire propose des bourses aux étudiants marocains

Le programme Tomorrow’s Leaders Graduate offre aux étudiants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) une opportunité unique de poursuivre des études supérieures et d’obtenir une maîtrise à l’Université américaine du Caire (AUC) dans quatorze domaines.

Ainsi, les candidats doivent avoir au moins une licence, maîtriser l’anglais écrit et parlé et répondre aux conditions d’admission des diplômés de l’AUC. Ils devront choisir de postuler pour l’un des quatorze cours de master répartis dans divers domaines dont, entre autres, l’administration publique, les politiques publiques, les sciences politiques, la biotechnologie, le génie de l’environnement, le développement durable, le journalisme et la communication, l’économie internationale, la sociologie/anthropologie, et les droits de l’homme. A noter que ces formations ont été choisies dans les domaines prioritaires pour la région MENA. L’objectif est de permettre aux boursiers après leur formation de proposer des solutions aux défis de la région et de devenir des leaders de demain.

Le programme pour étudiants TLG est accordé pour une durée de deux ans, en plus des cours de rattrapage académique en anglais. Durant la période de formation, le programme prend en charge le logement, une allocation mensuelle, une allocution pour livre, l’assurance médicale et un ordinateur portable. Les frais de voyage pour rejoindre l’université américaine du Caire seront également pris en charge. Les bourses entreront en vigueur à partir de l’automne 2024. La date limite des candidatures est fixée au 30 novembre.