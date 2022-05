L’Université Mohammed V de Rabat lance un nouveau cycle ingénieur

Concrètement, le coup d’envoi de ce cycle Ingénieur à l’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) a été donné par Mohammed Rhachi, Président de l’Université, lors d’une journée d’information organisée récemment au profit des élèves ingénieurs de première année, avec la participation des partenaires institutionnels et sociaux économique.

L’Université Mohammed V de Rabat vient de lancer le nouveau cycle baptisé «Parcours Ingénieur Entrepreneur» (PIE), l’objectif étant de former les futurs leaders innovateurs et entrepreneurs.

M. Rhachi qui a indiqué que cette nouvelle architecture du cycle ingénieur vise à développer l’apprentissage par action avec l’ambition de former des leaders innovateurs, entrepreneurs et citoyens. Cette stratégie, a-t-il poursuivi, rentre dans le cadre du projet de développement de l’Université Mohammed V pour accompagner la transformation digitale de notre payé et de notre continent.

De son côté, Ilham Berrada, Directrice de l’ENSIAS, a précisé que l’école, à travers son projet «ENSIAS 4.0», place le développement de l’entreprenariat et de l’innovation au plus haut niveau de ses priorités pour continuer à jouer son rôle d’acteurs de changement et générateur de la richesse au service de la société.

Aussi, la nouvelle architecture du cycle ingénieur a été dévoilée aux élèves ingénieurs à travers des choix de parcours à savoir : Parcours par Alternance, Parcours à l’International, Parcours Ingénieur R&D et Parcours Ingénieur Entrepreneur (PIE).