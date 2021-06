L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé offre 5 bourses d’excellence

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) offre des bourses d’excellence pour la rentrée universitaire 2021–2022.

A l’instar des années précédentes, l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé offre pour la l’année universitaire 2021-2022 des bourses d’excellence aux cinq premières bachelières au niveau national pour la filière Médecine, ayant été reçues lors de cette session du baccalauréat 2020-2021. Trois bourses sont ainsi octroyées pour la filière francophone de Médecine et

deux bourses sont octroyées pour la filière anglophone de la Faculté de Médecine nouvellement créée au sein de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé.

Il s’agit d’un programme que l’UM6SS lance chaque année pour récompenser les meilleurs étudiantes et étudiants ayant obtenu les moyennes les plus élevées aux examens du baccalauréat à l’échelle nationale et régionale, en leur offrant la possibilité de suivre des formations dans les métiers de la santé. Les cinq étudiantes bénéficiaires profiteront, en outre, d’une exemption totale des droits de scolarité et d’une gratuité du logement tout au long de leur parcours universitaire.

Il est à noter que l’UM6SS octroie des centaines de bourses pour toutes les filières (Médecine, Médecine Dentaire, Sciences et Techniques de Santé, Pharmacie, Génie Biomédical et Santé Publique). Les conditions de sélection tiennent en compte plusieurs critères dont notamment la note du baccalauréat et le statut financier de l’étudiant.

Infos pratiques

Date du concours commun d’accès : dimanche 18 juillet 2021.

Date limite de dépôt du dossier : samedi 17 juillet 2021 à 17h.