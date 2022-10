L’usine de fromage d’Anouar Invest sur les rails

L’entité qui fait partie du pôle agroalimentaire du groupe contrôlé par la famille Boutgueray, vient de lever le dernier obstacle administratif, à savoir la validation de l’étude d’impact environnemental, avant de donner le premier coup de pioche à son projet à plus de 150 millions de dirhams.

Situé à la Commune de Moulay Abdellah Amghar au sud d’El Jadida, la future unité industrielle sera spécialisée dans la fabrication du fromage à pâte pressée, un marché où très peu d’acteurs marocains opèrent (dont le groupe OLAND qui vient d’inaugurer quatre nouvelles lignes sur son site casablancais), où le leader incontesté n’est autre que Bel Maroc (filiale du groupe français Bel).

A son démarrage prévu au début de l’année 2024, elle devra assurer plus de 120 emplois et concourra à hausser la production locale face à une importation de produits essentiellement de pays européens. Moder Cheese Farm, a aussi mis le paquet sur les normes environnementales avec des certifications de classe mondiale en la matière prévues dès les premières années d’exploitation.

Rappelons, que le groupe Anouar Invest dispose d’un programme d’investissement de plus d’un milliard de dirhams pour les prochaines années, dont 350 millions de dirhams pour son usine de production de biscuiterie Best Biscuits Maroc, 100 millions de dirhams pour le projet d’une usine de chocolaterie (Golden Chocolate) et 400 millions de dirhams pour produire de la levure boulangère par American Yeast Company.