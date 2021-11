L’usine Renault de Tanger célèbre la sortie de ses chaines du 2 150 000ème véhicule produit

En Juillet 2017, le Groupe Renault célébrait la production du millionième véhicule à l’usine Renault-Nissan de Tanger. 4 ans plus tard, le Groupe a célébré cette semaine la production du 2 150 000ème véhicule.

Première usine du Groupe conçue Zéro émission de CO2 et Zéro rejet d’effluent industriel, cette usine performante et respectueuse de l’environnement est sans équivalent dans l’industrie automobile et ne cesse de se surpasser, faisant du Maroc une référence et un Hub mondial pour le marché automobile.

En effet, cette semaine l’usine de Tanger a célébré la sortie de ses chaines du 2 150 000ème véhicule produit depuis son démarrage en 2012. Il s’agit d’un nouveau record pour l’usine.

L’usine Renault de Tanger qui a démarré ses activités en 2012 dans le cadre d’un partenariat entre le Royaume du Maroc, Renault et Veolia Environnement, révolutionne le monde de l’industrie automobile en étant à la fois zéro carbone et zéro rejet liquide industriel.

Aujourd’hui, l’usine Renault-Nissan de Tanger tourne en 3×8, 6 jours sur 7, et présentait une capacité de production d’environ 400 000 véhicules avant l’avènement du Covid-19. Véritable moteur économique au Maroc, l’usine soutient le développement de la marque Dacia en exportant la majorité de sa production. 1 Dacia sur 2 est produite au Maroc au sein des usines de Tanger et de la Somaca à Casablanca.

L’usine ne cesse de grandir et de gagner en notoriété. En Mai dernier et pour lancer la fabrication des nouveaux modèles, le site Renault de Tanger s’est mué en usine 4.0. C’est le cas dans l’atelier tôlerie qui a été renforcé avec l’ajout de 32 robots sur les postes d’assemblage final, de l’atelier peinture qui a été équipé de nouveaux process vernis et l’atelier montage qui a révolutionné sa logistique en intégrant le transport de pièces par chariots filoguidés autonomes mus par une technologie développée en interne par les ingénieurs de l’usine de Tanger.

Pour rappel, en 2018, le Maroc avait dépassé l’Afrique du Sud en tête des pays africains exportateurs de voitures. En 2019, les exportations automobiles du Maroc avaient atteint environ 10 milliards de dollars et, bien qu’elles aient chuté en 2020 après une crise de l’offre et de la demande liée à la pandémie, elles se sont redressées cette année. Près de 80% des quelque 400.000 voitures produites au Maroc sont vendues en Europe, notamment en France, en Espagne, en Allemagne et en Italie.

L’industrie automobile marocaine emploie directement 220.000 personnes, dont la plupart travaille pour environ 250 fournisseurs et équipementiers. La présence d’entreprises telles que Valeo, Varroc Lighting Systems, Yazaki et Sumitomo, montre que le Maroc a réussi à assurer une intégration en amont de l’industrie.