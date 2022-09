Lutte contre la pauvreté et la précarité : une nouvelle étape en cours

Face à l’hiver qui s’approche à grands pas, une Haute directive du Souverain intervient quelques mois après la création au mois de février, sur Hautes instructions Royales, d’une nouvelle vague de 11 centres répartis notamment dans les villes de : Tanger, Oujda, Fès, Jerrada, Salé, Rabat, Témara, Casablanca et Mediouna. Ce processus s’inscrit dans le renforcement de l’offre publique d’infrastructures sanitaires, l’intégration socio-éducative des populations vulnérables et l’insertion économique des jeunes démunis par la voie du soutien à la création d’activités génératrices de revenus.

Plus exactement, il s’agit de trois projets de la Fondation dans le domaine de la santé et de la prise en charge socio-médicale s’inscrivant dans le programme d’envergure des Centres Médicaux de Proximité – Fondation Mohammed V pour la Solidarité (CMP) lancé en 2016, le programme des structures médicales spécialisées lancé aussi en 2016, et le programme national de lutte contre les conduites addictives, lancé en 2012. Ainsi, un nouveau CMP ouvrira ses portes dans la ville de Temara (68 millions de dirhams -MDH), portant à cinq le nombre d’unités opérationnelles sur les 12 prévues. Le programme des structures médicales spécialisées sera quant à lui renforcé par un nouveau centre d’hémodialyse (15,5 MDH) à Fès, ainsi qu’un centre de réhabilitation psycho-sociale relevant du Centre Hospitalier Universitaire d’Ibn Rochd à Casablanca (10,5 MDH).

Par ailleurs, le programme national de lutte contre les conduites addictives sera consolidé par deux nouvelles unités opérationnelles à Kariat Oulad Moussa, à Salé (6 MDH), et à Moghogha-Tanger (6,8 MDH), portant ainsi à 14 le nombre de centres d’addictologie réalisés par la Fondation sur le territoire national.

Les autres projets de la Fondation s’inscrivent dans la lutte contre la précarité et dans le soutien à l’insertion économique des jeunes issus des milieux défavorisés à travers le développement de l’entrepreneuriat. C’est notamment le cas du centre social pour l’accueil des personnes âgées (13 MDH) de Lahraouyine à Mediouna, du centre d’animation artistique et culturelle (33 MDH) de Salé à Tabriquet, et du centre de qualification de la femme à Jerrada (5,2 MDH), ainsi que du centre des très petites entreprises solidaires (24 MDH) d’Oujda, qui vient renforcer la plateforme nationale de ces centres, déployée dans les villes de Casablanca et Fès.

Ainsi, à travers l’accélération de l’aide publique aux démunis, l’Etat reconfirme son caractère social, dans une optique de développement des capacités individuelles et collectives, en œuvrant à deux vitesses. Ce qui permet de faire face aux urgences, tout en déblayant le terrain pour pouvoir s’attaquer aux causes structurelles de la pauvreté.