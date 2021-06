Lydec. Mohammed Benslimane fait son entrée au conseil d’administration

Mohammed Benslimane a été nommé en tant qu’administrateur représentant le groupe SUEZ lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de Lydec qui s’est tenue le 28 juin.

« Je suis fier de pouvoir rejoindre le Conseil d’Administration de Lydec. Cette société est pleinement associée pour moi à la progression de la qualité du service public dans notre pays. Je compte mettre à disposition mon expérience pour poursuivre cette dynamique, en pleine cohérence avec les attentes bien comprises des parties prenantes en termes d’enjeux de développement des services essentiels de distribution d’eau, d’énergie et d’assainissement liquide », a déclaré Mohammed Benslimane, suite à cette nomination.

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (EcoFi) – promotion de 1988, il a débuté sa carrière en France en tant que banquier au sein du groupe CIC. En 1999, il fonde Advisory & Finance Group (AFG) Investment Bank, banque d’affaires indépendante, spécialisée dans les métiers du conseil financier, de l’Asset Management et du Private Equity. Il a, à ce titre, dirigé et exécuté pour le compte de ses clients un grand nombre de transactions, en particulier dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie, de l’agribusiness, de la finance et de l’hôtellerie, notamment l’acquisition de CBAO par Attijariwafa bank, d’Atlas Hospitality par la SNI, ainsi que la cession de La Monégasque et de CMB Plastique par le groupe ONA. Mohammed Benslimane a également participé à de nombreuses opérations de privatisation comme l’acquisition de Maroc Telecom en tant que conseil de Vivendi-Universal et la cession de la Comanav en tant que conseil de l’Etat marocain.

Il a par ailleurs supervisé et dirigé, pour compte propre ou pour compte de tiers, de nombreuses opérations de capital-investissement et de restructuration dans divers secteurs (immobilier, énergie, agriculture, industrie agroalimentaire, etc.) tant au Maroc qu’à l’étranger. Il siège au Conseil d’administration de Boluda TM (ex-Bourbon) titulaire de la concession de remorquage du port de Tanger Med 1, et de Constructa (France). Mohammed Benslimane est officier de l’Ordre National du Lion de la République du Sénégal.