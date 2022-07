Lydec. Sébastien Daziano nommé à la présidence du Conseil d’Administration

M. Daziano y assure ses fonctions depuis le 7 juillet courant dans une période de transition où tout le Conseil d’administration et le management sont mobilisés pour obtenir les autorisations nécessaires au transfert de Lydec à SUEZ. Le Conseil a par ailleurs saisi l’occasion pour rendre hommage à l’action de Guillaume Pepy pour le développement de Lydec durant son mandat d’administrateur, président du Conseil d’administration qui a pris fin suite à sa prise de nouvelles fonctions dans une autre grande entreprise.

Pour rappel, Sébastien Daziano est licencié en droit, diplômé de Sciences Po et ancien élève de l’ENA. Il a été sous-préfet à Nancy, conseiller des affaires étrangères au Quai d’Orsay, chef de cabinet du ministre du Commerce extérieur et conseiller auprès du ministre de l’Intérieur en France.



Il a rejoint, depuis mai 2019, le groupe SUEZ comme directeur de la coordination exécutive, des relations institutionnelles et de la sûreté. Il a été maître de conférences en économie à Sciences Po de 2005 à 2018. Depuis le 18 janvier 2022, il est Directeur général de SUEZ SA, aujourd’hui détenue par Veolia.