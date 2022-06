Lydex de Benguérir. 24 élèves admissibles à l’Ecole Polytechnique de Paris

24 élèves du Lycée d’Excellence (Lydex) de Benguérir ont réussi les concours écrits de l’Ecole Polytechnique de Paris.

Une fois encore, le Lydex de Benguérir confirme son leadership sur les autres classes préparatoires du Royaume. En effet, 24 élèves de ce lycée ont passé avec succès les concours écrits de l’Ecole Polytechnique de Paris. De sources concordantes, au rang des 24 admissibles figurent 6 filles. En outre, les mêmes sources précisent qu’en « plus de l’Ecole Polytechnique de Paris, 6 élèves du Lydex sont admissibles à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris, et 11 admissibles à l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon, et que pour le concours Mines-Ponts, plus de 60 élèves du Lydex ont passé avec succès les épreuves écrites ». Il reste désormais le rubicon des épreuves orales à franchir pour ces élèves méritants.