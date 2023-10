M2T sur la bonne voie du redressement financier

M2T serait-elle enfin en train de remonter la pente financière ? Cette filiale du groupe BCP qui a essuyé de lourdes pertes depuis quelques années malgré des recapitalisations répétées de la part de son actionnaire de référence, dégage son premier bénéfice semestriel qui augure d’une année 2023 marquée du sceau du redressement.

La fintech créée en 2001 par son fondateur Mourad Mekouar qui a revendu ses parts, avec son ex-associé le fonds d’investissement Atlamed, progressivement au groupe bancaire public à partir de 2016, revient de loin. En 2021, son déficit caracolait encore à 39 millions de DH (pour un capital de 51 millions de DH et des fonds propres inférieurs à 100 millions de DH) avant de revenir un an plus tard, grâce à la hausse significative de l’activité (notamment le volume de transferts de fonds qui a dépassé la barre du milliard de dirhams en hausse de 67%), à moins de 7 millions de dirhams (en perte nette).