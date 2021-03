Madaëf Eco6 : les premiers résultats de la 3ème édition annoncés

La Société de Développement Saïdia (SDS) a présenté́ les premiers résultats de l’appel à projets lancé dans le cadre de la troisième édition de Madaëf Eco6, une initiative de soutien à l’entrepreneuriat et au développement d’écosystèmes dans les projets et destinations touristiques de Madaëf.

Dédié à Saïdia Resorts, l’appel à projets lancé du 12 janvier au 22 février 2021 a permis de recueillir près de 130 candidatures émanant de startups, associations, coopératives, artisans, TPE, PME, etc. Près de la moitié des candidatures reçues provient de porteurs de projets issus de la région de l’Oriental, confirmant l’engouement local pour cette édition. Les projets soumis concernent des secteurs d’activité très diversifiés et directement liés aux besoins de la station.

Le dépouillement et l’évaluation des candidatures ont a permis de présélectionner 32 finalistes dont 66% sont originaires de la Région de l’Oriental. Le choix du comité s’est basé sur la pertinence des projets et leur capacité à répondre aux besoins de Saïdia Resorts, en y apportant de la valeur aussi bien pour la destination que pour ses visiteurs. Parmi les finalistes, des activités d’animation d’événementielles, nautiques ou portées sur l’arrière-pays de la région de l’oriental), des coopératives valorisant l’artisanat local et les produits du terroir local, des projets écologiques portés sur l’inclusion sociale, l’éco-mobilité et des concepts commerciaux originaux et innovants. La prochaine étape, sous forme de « Pitching Days », aura lieu du 2 au 4 avril 2021 à Saïdia Resorts et permettra aux finalistes présélectionnes de présenter leurs projets devant un jury indépendant, regroupant les principaux partenaires de la SDS dans le cadre du programme Madaëf Eco6.

À l’issue de cette évaluation, une quinzaine de lauréats seront retenus et bénéficieront d’un partenariat d’accompagnement avec la SDS en vue d’un accès aux 6 plateformes du Programme Madaëf Eco6.