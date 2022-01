Madrid. L’ONMT déploie une task force pour promouvoir la destination Maroc

Pour Adel El Fakir, Directeur général de l’ONMT, «il est très important que nous soyons présents au FITUR. En dépit d’un contexte sanitaire encore incertain et des restrictions de déplacements, l’Office a non seulement maintenu sa présence mais déployé une nouvelle task force pour marquer la présence de la destination Maroc et être prêt à la relance».

Avec plus de 2,2 Millions de touristes, le marché ibérique est hautement stratégique et prioritaire pour le Maroc, avec un potentiel de développement sur toutes les opportunités de segments notamment le MICE, le tourisme sportif et d’aventure, le bien-être et le golf.

La présence de l’Office et des professionnels à Madrid vise à mettre en avant le Maroc en tant que destination proche et «safe», avec un retour sur expérience garanti. Elle permet également de maintenir les relations partenariales avec les compagnies aériennes ainsi que les prescripteurs du voyage dans l’objectif d’une reprise rapide et pérenne, dès que les conditions réglementaires l’autoriseront. Le salon donnera aussi l’occasion d’explorer de nouvelles opportunités avec les acteurs aériens et de distribution espagnols, portugais et en provenance d’Amérique latine.

Le stand ONMT accueillera les représentants des compagnies aériennes nationales, Royal Air Maroc et Air Arabia, ainsi que des hôteliers et voyagistes marocains, disposant de représentations en Europe. Ceux-ci participeront à un programme de rendez-vous avec les grands partenaires de la place.

Après Madrid, l’ITB de Berlin qui se déroulera du 9 au 13 mars 2022, constitue la prochaine étape de cette feuille de route, sous un dispositif digital décidé par ses organisateurs. Un format sur lequel l’ONMT a développé un savoir-faire décisif, en matière de rencontres en ligne ou de salons virtuels.