Le spécialiste des systèmes d’irrigation s’installe à Dakhla

Après Agadir et Meknès, Magriser, acteur de référence dans la production, la distribution et l’installation des systèmes d’irrigation ouvre ce lundi 7 février son agence à Dakhla.

Cette ouverture va permettre d’appuyer la stratégie de croissance de l’entreprise, avec une couverture géographique plus étendue et donc une meilleure proximité avec ses clients et partenaires locaux. Magriser sera ainsi la première entité de son secteur à s’implanter dans cette région. Une approche visionnaire au regard du potentiel agricole considérable de la zone.