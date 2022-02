MAGRISER. Une vision payante, une ambition grandissante

Rapidement elle a imprimé sa marque, dans le microcosme des grands domaines agricoles du Royaume, mais aussi dans tout un écosystème de revendeurs-distributeurs, de partenaires-fournisseurs, et de petits et moyens agriculteurs. Mais pour elle rien n’est jamais acquis. Le sens qu’elle met au cœur de son devenir, elle le donne aussi à ses questions, elle qui opère au cœur d’un environnement où tout va changer dans les années à venir, de gré ou de force.

‘’Nous n’avons jamais pensé exercer notre activité dans une approche de croissance démesurée au détriment du capital naturel’’ Simohamed AZZOUZ

Magriser se forge ainsi un caractère, progressant sur tous les fronts, raison d’être et mission irrigant chacun de ses actes, posant un enjeu à chacune des phases se son développement. Et l’une des étapes clés, des plus caractéristiques de la vision voulue pour son développement, c’est d’avoir ouvert son capital. Une ouverture à grand succès, le notoire AMETHIS MENA FUNDS en partenariat avec Edmond de Rothschild, n’ayant pas hésité à miser sur Magriser.

Voilà qui confirme le manager Simohamed Azzouz dans ce en quoi il a cru, dans ce qu’il a voulu et plus largement dans ce qu’il vise pour Magriser. Une entreprise aux relais de croissance empruntant d’autres chemins, non par une diversification opportuniste d’activités qui l’éloignerait de son cœur de métier, qui la viderait de son sens, qui trahirait son identité, ses valeurs, mais par l’intégration de métiers à consonance parfaite, ainsi le positionnement sur les énergies renouvelables, et par une diversification des marchés. A l’horizon, l’Afrique, le continent de Magriser. Oui elle est pleinement africaine. Légitime et judicieux, et ‘’la perspective de déployer des approches adaptées et durables qui aideraient les agriculteurs sur tout le continent et valoriser le potentiel des terres africaines, le renforcer, par des solutions intégrées, une action soutenue…’’ n’est au final que dans la logique naturelle d’une responsabilité qui ne doit pas cantonner, circonscrire à un territoire restreint, c’est dans le sens de l’histoire, dans l’histoire de Magriser.

Son cap sur l’Afrique elle l’a clairement signifié, en inaugurant en 2021 sa succursale au Sénégal, Magriser Africa, et dernièrement, en début de ce mois de février 2022, son agence à Dakhla, un site qui la rapproche de l’Afrique, un site qui lui inspire des projets audacieux, qui sont là, dans les cartons, et c’est là, sur ce que contiennent ces cartons, que Magriser nous oblige à suspendre une histoire qui s’écrit depuis plus d’une dizaine d’années, s’adaptant sans cesse aux évolutions des temps, de ses aléas et ses certitudes, et nous laissant en imaginer les nouvelles pages, à travers la détermination d’une jeune et nouvelle génération qui, indéniablement, confirme que la valeur n’attend pas le nombre des années. Histoire donc à suivre, pour ouvrir ces cartons et partager un futur déjà bien pensé.

Simohamed AZZOUZ, bio express

Après une petite enfance dans sa ville natale, Casablanca, il la quitte à l’âge de 7 ans pour Paris. Il y fait l’école primaire et le lycée, puis concourt aux grandes écoles. Et c’est dans la grande école, EDHEC Nice, qu’il atterrit. Le cycle achevé, il part pour Hong-Kong dans le cadre du programme d’échange. Là c’est le coup de cœur pour l’Asie, et un début de carrière au sein du grand groupe financier NATIXIS, qu’il quitte après 2 ans, pour rentrer au Maroc, et prendre les rênes de Magriser.