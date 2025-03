Malgré une chute drastique en volumes, les produits de la pêche rapportent plus

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont enregistré, en termes de valeur, une croissance annuelle de 13% à plus de 2,29 milliards de dirhams (MMDH) à fin février, selon l’Office national des pêches (ONP).

Le poids de ces produits s’est établi à 67.644 tonnes (T), en repli de 27% par rapport à fin février 2024, indique l’ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Lire aussi | L’ONP annonce des projets phares pour moderniser la pêche et améliorer la traçabilité

Par espèce, les débarquements des algues et des poissons pélagiques ont reculé respectivement de 89% à 383 T et de 46% à 29.565 T. En revanche, les coquillages, les céphalopodes, le poisson blanc et les crustacés ont augmenté respectivement de 182% (33 T), de 10% (19.697 T), de 15% (16.877 T) et de 1% (1.087 T).

Par ports, un total de 3.504 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin février 2025, en augmentation de 9%. En termes de valeur, ces ports ont enregistré une hausse de 21% à près de 192,24 millions de dirhams (MDH).

Lire aussi | Le secteur de la pêche réalise un chiffre d’affaires à l’export de 31 MMDH en 2023

S’agissant des ports situés sur l’Atlantique, ils ont baissé, en poids, de 28% à 64.139 T, tandis que leur valeur a augmenté de 13% à environ 2,10 MMDH.