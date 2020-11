Manuel Valls : « Le polisario constitue une menace réelle pour la sécurité dans la région du Sahel »

L’ancien Premier ministre français, Manuel Valls, sonne à son tour la charge contre le polisario.

« Le polisario est impliqué dans le trafic d’armes, d’êtres humains et de drogues et constitue de ce fait une menace réelle pour la sécurité dans la région du Sahel », a-t-il souligné le 20 novembre sur chaîne de télévision espagnole. Invité dans une émission de « Antena3 », l’homme politique franco-espagnol a qualifié d’irresponsables les positions de Podemos (parti minoritaire au gouvernement espagnol de coalition) sur le Sahara marocain et sur les séparatistes, « sachant que le polisario est impliqué dans le trafic d’armes, d’êtres humains et de drogues dans la région du Sahel ».

Manuel Valls a d’ailleurs appelé le gouvernement espagnol à être responsable et à la hauteur des défis auxquels le pays et l’Europe font face. « Il ne faut pas chanter hors-scène », a-t-il mis en garde, rappelant que le Maroc est un allié important pour l’Europe. « Le Maroc est un allié indispensable dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme qui constitue un grand défi pour l’Europe. Nous avons des milliers de personnes radicalisées dans nos pays, pour cette raison nous avons besoin de la collaboration des pays africains, et plus particulièrement du Maroc », a-t-il ajouté.

