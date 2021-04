Marché de la peinture : O’Dassia passe à la vitesse supérieure

À la veille de ses quinze ans d’existence, le leader marocain des marques de revêtement écologiques lance un projet ambitieux d’extension de son unité de production.

O’Dassia Peintures qui a été pionnier au Maroc dans la fabrication de peintures écologiques et décoratives s’apprête à accroître les capacités de production de son unité basée à Meknès et ce, pour les hisser à plus de 30.000 tonnes par an (contre près de 20.000 tonnes actuellement). Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de 50 millions de DH, ce projet devra permettre à la PME créée en 2006 par la famille Jennane d’atteindre son objectif de 250 millions de DH de revenus en 2025 contre 60 millions de DH en 2017. Un rallye qui devra probablement être ponctué par une introduction en bourse que le management avait déjà laissé entendre au lendemain de la désignation d’O’Dassia Peintures, en novembre 2017, par la Bourse de Casablanca parmi la 4ème cohorte du programme Elite Maroc aux côtés de 12 autres PME. Outre le changement de dimension anticipé grâce au nouveau programme d’investissement porté par O’Dassia Peintures, ce dernier permettra également la création de plus d’une trentaine de postes d’emplois.

Rappelons qu’O’Dassia Peintures développe des peintures pour bâtiments, en fournissant des gammes de finitions standard qui sont en plus écologiques et sans utiliser des solvants. Ces produits respectueux de l’environnement ne contiennent pas de solvant et sont entièrement à base d’eau. Dans un marché de la peinture au Maroc qui est des plus compétitifs, le segment de la peinture écologique est encore très peu exploité. Ce qui laisse entrevoir une marge de croissance vigoureuse pour un acteur comme O’Dassia qui exporte, par ailleurs, ses produits depuis 2011.