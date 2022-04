Marché de l’eau de table : un nouvel acteur s’implante à Béni Mellal

Dénommé AZEAUX (Azaghar des Eaux), cet industriel s’apprête à lancer la construction d’une usine dans la région d’Oum Beikhlt (commune rurale située entre Béni-Mellal et Khénifra). La raison de cette implantation, est l’existence de sources d’eaux minérales assez riches dans cette région et la proximité de l’autoroute Beni-Mellal– Casablanca.

Trois ans après l’entrée en lice de VBM (producteur de la marque Aquafina), le secteur marocain d’embouteillage et de conditionnement d’eaux plates verra bientôt l’arrivée en lice d’un nouvel acteur.

Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de 30 millions de dirhams, le nouveau projet devrait créer plusieurs dizaines d’emplois dans une région qui, certes, affiche un des taux de chômage les plus bas à l’échelle nationale (moins de 6% en 2019), mais où l’activité industrielle cherche encore une voie d’excellence et de diversification.

Quant au marché global des eaux de table au Maroc, estimé à près de 1,5 milliard de dirhams par an, il demeure largement dominé par trois marques, à savoir Sidi Ali, Ain Saïss et Sidi Harazem. Toutefois, des marques comme Ain Ifrane, Aquafina ou encore Ain Soltane dont le fabricant (à savoir Al Karama, filiale du groupe Ynna Holding) avait lancé une deuxième usine en 2019 dans la région de Kénitra, continuent leur lancée année après année.