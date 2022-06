Marché de l’emploi. Le secteur informatique triple sa demande de profils

Le secteur informatique a été le plus grand employeur durant le mois d’avril en 2022, en représentant le tiers de l’ensemble des offres diffusées sur le marché. C’est ce que révèle le récent baromètre de Rekrute. Les détails.

Les fonctions les plus demandées

Dans son baromètre, Rekrute.com a également classé les fonctions les plus demandées en avril 2022. Le top 10 est occupé, par ordre, par les fonctions suivantes : Informatique/Electronique, Métiers du Call Center, Gestion/Comptabilité, Métiers de la Banque, Vente/Export, RH/Personnel/Formation, Gestion de projet / Etudes / R&D, Production / Qualité / Sécurité / Maintenance, Achats / Supply Chain, et Méthodes/ Process/ Industrialisation.

Les métiers de l’Informatique/Electronique ont représenté 37% des fonctions les plus demandées, marquant ainsi une croissance significative de 147%. Les fonctions de la Gestion/Comptabilité/Finance et de la Banque ont doublé leur demande par rapport à avril 2021 et ont partagé la 3ème position, avec 5% de l’ensemble de la demande, en avril 2022.

A noter que les métiers de la Banque ont gagné 3 point depuis avril 2021. Cette fonction était classée 7ème. En avril 2022, les Télécoms/ Réseaux ont cédé leur place dans le classement des métiers en forte demande alors que cette fonction se positionnait 5ème en avril 2021. Le top 3, par contre, est resté inchangé, entre avril 2021 et avril 2022. Quid des niveaux d’études et d’expérience les plus demandés ?

Les niveaux d’études et d’expérience les plus demandés

D’après le baromètre, en avril 2022, les Bac+5 représenté 30% de l’ensemble de la demande du marché de l’emploi. Cependant, la différence est claire par rapport à avril 2021 : la demande des Bac+5 a doublé. Le niveau bac est classé troisième, avec 15% de l’ensemble des niveaux d’études les plus demandés.

Les recruteurs préfèrent surtout les candidats ayant entre 1 et 3 ans d’expérience. La demande de cette catégorie a augmenté 6 fois par rapport à la même période en 2021, au détriment des débutants qui n’ont représenté que 30% en avril 2022, alors qu’ils représentaient 60% pendant la même période en 2021. La catégorie de 3 à 5 ans, quant à elle, a renforcé sa présence en doublant sa demande.