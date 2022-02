Marché des capitaux. Comment Nezha Hayat veut en faire un instrument pour la relance

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) entend intensifier ses efforts visant à faciliter et accélérer l’accès des PME marocaines au marché des capitaux, en vue de doper la relance économique du royaume. C’est ce qui ressort de l’entretien qu’a récemment accordé Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC, au magazine Jeune Afrique. Elle y a notamment détaillé sa stratégie, ses chantiers prioritaires pour 2022 et les perspectives du marché des capitaux pour l’année en cours.

« Dès le début de la crise, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l’ensemble de son écosystème se sont mobilisés pour maintenir la confiance des acteurs du marché, assurer un fondionnernent normal de ce dernier et renforcer sa contribution au financement de l’économie , ainsi que dans le déploiement de plans de continuité pour préserver le fonctionnement de leurs activités. Des règles ont aussi été mises en place pour faciliter le recours des entreprises au marché de la dette privée tout en renforçant la protection des émetteurs de dette obligataires, dont le montant a d’ailleurs augmenté de près de % en 2020 », a assuré la présidente de l’AMMC. Elle a soutenu aussi que les textes d’application de la loi sur le Crowdfunding (financement collaboratif) seront très prochainement publiés.

Selon l’AMMC, ce nouvel instrument permettra aux start-up de financer leurs projets de manière flexible et adaptée à leurs contraintes. «Toutes ces mesures participent à encourager l’intérêt des entreprises pour le financement par le marché, qui leur offre de réelles opportunités », a poursuivi Nezha Hayat. Elle a aussi rappelé que le plan stratégique 2021-2023 de l’AMMC vise un marché des capitaux au service du financement de la relance économique, avec pour premier axe la facilitation du recours aux marchés de capitaux, et que plusieurs réformes ont été introduites, à cette fin, de sorte à adapter le dispositif aux besoins des différents acteurs économiques. Nezha Hayat a expliqué que l’AMMC a pour principale rôle d’assurer la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers.

« L’ensemble des actions que nous menons concourent à la réalisation de cet objectif. Nous devons aussi dans le même temps soutenir le développement du marché des capitaux afin qu’il contribue davantage au financement des entreprises. Les banques jouent un rôle majeur clans ce développement en tant qu’émetteurs de titres et comme intervenants », a-t-elle souligné. Elle a ajouté que l’encadrement du marché obligataire a fait l’objet de réformes tant législatives que réglementaires qui ont renforcé la protection des investisseurs et amélioré l’efficience et la transparence du marché de la dette privée.

Elle a de même précisé que ces réformes ont permis de simplifier le processus d’émission et de placement des emprunts obligataires et qu’il y a autres mesures (en préparation) qui permettront d’aller plus loin en matière d’évaluation des risques. Enfin, la présidente de l’AMMC assure que son institution est très impliquée dans les travaux internationaux de régulation et de développement des marchés de capitaux, notamment dans cadre de l’Organisation internationale des commissions de valeurs et de son Comité régional Afrique et Moyen-Orient (AMRC) qu’elle préside.