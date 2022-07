Marché des capitaux. Le diagnostic de la BERD

Le marché des capitaux au Maroc est en plein essor. Et pour la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), ce marché est promis à bel avenir d’autant que toutes les conditions préalables sont d’ores et déjà réunies.

« Au Maroc, les conditions préalables sont là: L’environnement macroéconomique, le cadre juridique et réglementaire, l’infrastructure de marché et l’accès aux données et informations, et la prévisibilité des opérations de marchés », a soutenu Lamiae Derraji, principal Banker à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), lors d’une conférence récemment organisée à Casablanca sous le thème « Quelles opportunités de financement agile via la Bourse et le marché des capitaux ».