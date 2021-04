Marché des capitaux : le projet de loi relatif au prêt de titres adopté en conseil de gouvernement

Le projet de loi relatif au prêt de titres a été adopté en Conseil de gouvernement. Il vise, entre autres, à améliorer le positionnement régional du pôle financier de Casablanca et renforcer la liquidité du marché des capitaux.

Le Conseil de gouvernement, tenu le 1er avril 2021, a adopté le projet de loi relatif au prêt de titres. Ce texte (N°83.20) vise à sécuriser les opérations de prêt de titres qui accordent un ensemble d’avantages aux acteurs du marché des capitaux, a indiqué Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement, ajoutant que le projet de loi a été adopté en tenant compte des remarques émises à son sujet.

Notons que ledit texte de loi favorise aussi la liquidité des actifs faisant l’objet de prêt et permet en particulier au prêteur d’augmenter la rentabilité de son portefeuille et à l’emprunteur d’éviter toute défaillance dans la remise des titres. Selon Saaid Amzazi, l’amendement de la loi 45.12 relative au prêt de titres s’impose pour contribuer à l’amélioration du positionnement régional du pôle financier de Casablanca et renforcer la liquidité du marché des capitaux.

