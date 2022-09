Marché des capitaux. Les levées de fonds dépassent la barre des 42 milliards de DH à fin juillet

Les indicateurs mensuels du marché des capitaux de juillet 2022 de l’AMMC montrent que ces levées se répartissent sur les émissions obligataires (14,80 milliards de DH), les émissions de titres de créances négociables (27,28 milliards de DH) et les émissions de titres de capital (362 millions de DH). Notons que ces statistiques font également état d’une baisse, en year-to-date (ytd), de l’encours des opérations de prêt emprunt de titres de 4% à 20,1 milliards de DH à fin juillet 2022.

Selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), les levées de capitaux se sont établies à plus de 42,45 milliards de DH au titre des sept premiers mois de cette année, contre 42,93 milliards de DH à fin juillet 2021.

Lire aussi | Afrique. Les Fintechs montent en flèche

Par ailleurs, l’AMMC indique que l’actif net des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) a atteint plus de 37,50 milliards de DH à fin juillet 2022, en hausse de 73,67% par rapport à la même période de 2021 (Year-to-date). Concernant les organismes de placement collectif en capital (OPCC), on note que leur actif net a augmenté, en year-to-date, de 44,83% à plus de 22,02 milliards de DH à fin juillet dernier.

Lire aussi | Concentrations record de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en 2021