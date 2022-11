Marché des véhicules neufs. Des ventes en progression en octobre au Maroc

«Je ne voudrais pas faire preuve de pessimisme, mais malgré les efforts déployés à ce jour par l’ensemble des professionnels du secteur, le marché des voitures neuves au Maroc pourrait finir à fin décembre dans le rouge. Attendons de voir qu’adviendra-t-il durant les deux derniers mois de l’exercice commercial 2022», avait-il conclu. Les chiffres effectivement parlent d‘eux-mêmes puisqu’à fin octobre, 134 001 voitures neuves ont été immatriculées, soit une baisse de -6,92% comparativement à la même période en 2021.

En clair, le segment des véhicules particuliers (VP) a enregistré une hausse de +6,61 % avec 11 277 unités vendues par rapport au mois d’octobre 2021 durant lequel 10 578 véhicules avaient été immatriculés. Le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) a totalisé une hausse de +3,82 % avec 1 819 unités vendues en octobre 2022 contre 1 752 unités vendues un an auparavant. Ainsi, 13 096 unités ont été écoulées en le mois dernier, contre 12 330 unités livrées en octobre 2021.

Au cumul, Dacia conserve toujours sa mainmise sur le segment des VP, avec une part de marché (pdm) de 27,3%, soit 32 484 unités écoulées à fin octobre 2022, suivie de Renault qui a vendu 17 673 unités (14,85% de pdm) et Hyundai (11.808 unités et 9,92% de pdm).

Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 3 776 unités (25,15% de pdm), devant DFSK qui a vendu 2 183 véhicules (14,54% de pdm) et Ford avec 1 687 unités (11,24% de pdm). Côté premium, Audi a augmenté ses ventes de 2,48% à 3 185 voitures pour atteindre une part de marché de 2,68%, devançant BMW (2 351 unités et une pdm de 1,98%) et Mercedes (2 064 unités et une pdm de 1,73%).