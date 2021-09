Marché des voitures neuves. Les ventes toujours en progrès à fin août

Tous les indicateurs sont dans le vert s’agissant du marché automobile des voitures neuves dans le Royaume qui maintient à fin août son trend haussier, comme l’attestent les dernières statistiques communiquées par l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).

118 382, tel est le volume de voitures neuves (véhicules particuliers et utilitaires légers) écoulé de janvier à fin août dernier, soit une progression de 13,81%, non pas par rapport à 2020, année durant laquelle le marché automobile a durement été impacté, compte tenu de la crise liée à la pandémie du coronavirus, mais au regard de l’année 2019.

Dans le détail, le segment des voitures particulières au cumul est en progression de 11,83% tandis que celui des utilitaires légers flirte avec les 31,02%. Un bilan flatteur pour les importateurs automobiles qui, du reste, ont dû composer (pour certains) avec leur faible stock de véhicules, la crise mondiale des semi-conducteurs ayant contraint les constructeurs automobiles à revoir à la baisse leur volume de production.

Lire aussi | Jeux Paralympiques de Tokyo. Lancer du poids : Fouzia El Kassioui décroche l’argent

Si l’on s’en tient au seul mois d’août 2021, 10 999 véhicules ont été immatriculés, contre 10 231 à la même période en 2019, soit une progression de 7,51%. Comme il faut s’y attendre, certains opérateurs ont parfaitement su tirer leur épingle du jeu, quand d’autres ont dû essuyer une baisse de leurs ventes. Cela a, par exemple, été le cas pour Dacia qui a écoulé 2 245 voitures neuves le mois dernier contre 3 019 à la même période deux ans auparavant.

Une tendance qui devrait très rapidement s’inverser pour la marque franco-roumaine, dans la mesure où les nouvelles Dacia Sandero et Dacia Sandero Stepway amorceront leur commercialisation sou peu. D’autres opérateurs, qui enregistrent eux aussi une baisse de leur volume de vente pour le mois dernier, verront leur gamme de modèles évoluer sou peu, ce qui leur permettront de renouer avec un trend haussier. Du reste, le podium des meilleures ventes de voitures neuves dans le Royaume depuis le début de l’année reste inchangé, Dacia s’offrant le plus haut accessit, suivi de Renault et de Hyundai.

Lire aussi | Espagne. Intelcia met la main sur un acteur majeur de la relation client

Pour ce qui est du segment des utilitaires légers, DFSK surfe toujours sur la vague du succès (2829 véhicules écoulés depuis le début de l’année), suivi de Renault (1930 voitures) et de Ford (1502 voitures). Trois marques qui voient leur dynamique commerciale demeurer au beau fixe. S’agissant du segment premium, Audi maintient son leadership (2553 voitures vendues à fin août 2021), suivis de BMW (2222 véhicules immatriculés) et de Mercedes (1752 véhicules vendus à fin août).