Marché des voitures neuves. Un exercice 2021 positif malgré la crise

Un exercice 2021 dont les ventes ont été impacté gravement par la pénurie des semi-conducteurs liée à la pandémie de la covid-19. Et Adil Bennani de préciser : «en 2021, nous avons commercialisé plus de 175 000 véhicules neufs au Maroc, ce qui représente 31 % de croissance par rapport à l’année 2020 et 5,7% par rapport à 2019, tout cela dans le contexte de la pénurie des semi-conducteurs. Et M. Bennani d’ajouter : «à vrai dire, notre année record a été 2018 avec 177 000 véhicules qui, rappelons-le, était une année où nous avions organisé le Salon Auto Expo».

Concrètement et par segments, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est établi à 154 123 unités, en progression de 4%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est établi à 21 237 unités (+20%). Selon les chiffres de l’Aivam, Dacia domine toujours le segment des VP, avec une part de marché (pdm) estimée à 28,6%, soit 44 029 nouvelles immatriculations, suivi de Renault qui a écoulé 20 386 nouvelles unités (13,2% de pdm), de Peugeot avec 12 230 voitures vendues (7,9% de pdm) et de Hyundai avec 12 008 immatriculations (7,8%de pdm). A noter les excellentes performances de Kia dont les ventes se sont chiffrées à 4 345 unités, en hausse de 174%, et d’Opel qui a écoulé 6 964 véhicules, soit une progression de 80%.

Avec 31,4% de part de marché, le segment des SUV domine les ventes au niveau des véhicules particuliers, tandis que celui des citadines (26,3% de pdm) demeure le deuxième principal volume en matière de ventes. Par ville, Casablanca s’est accaparé 39,2% des ventes VP, devant Rabat (11,8%) et Agadir (8,1%), selon Adil Bennani. Ce dernier précise également que Tanger et Kénitra affichent de très forts taux de croissance, notamment grâce aux plateformes industrielles de Tanger et de Kénitra.

S’agissant des VUL, DFSK a augmenté ses ventes de 108% à 4 074 unités, alors que Renault et Ford ont enregistré, respectivement, 3 291 et 2 029 nouvelles immatriculations. «Compte tenu de la situation du secteur touristique et malgré une bonne tenue du transport de personnel, le segment des minibus connaît un recul de 15,6% par rapport à 2019», a souligné le Président de l’Aivam, ajoutant que le segment du pick-up poursuit allègrement sa croissance avec une progression de 42,2%, porté notamment par le petit pick-up. En ce qui concerne les ventes de véhicule premium, Audi occupe la plus haute marche du podium avec 3 506 unités écoulées en 2021 (+60%), devant BMW avec 3 037 véhicules (+31%) et Mercedes (2 535 véhicules en recul de 10%).



S’agissant des perspectives de l’année 2022, Adil Bennani a laissé entrevoir une croissance allant de 5% à 15%, en fonction de la disponibilité des stocks, notant que la crise des semi-conducteurs n’est pas finie, vu la forte demande des autres secteurs et la persistance de la pandémie. Et de préciser que les contraintes générées par la crise sanitaire posent de grands risques sur les capacités mondiales en matière de production automobile, ainsi que sur la relance économique.