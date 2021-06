Marhaba 2021 : arrivée du premier navire au port Tanger Med [Vidéos]

Le premier navire transportant des Marocains du Monde est arrivé, jeudi au port Tanger Med, dans le cadre de l’opération Marhaba 2021.

Le navire « Pelagos » de la compagnie maritime française « La méridionale« , assure la liaison entre Marseille et le port Tanger Med passagers, une des lignes maritimes principales aux côtés de celles reliant Tanger Med à Sète (France) et Tanger Med à Gênes (Italie). L’autorité portuaire de Tanger Med et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité ont, à cette occasion, réservé un accueil des plus chaleureux aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) arrivés à bord de ce navire, contents de regagner la mère patrie après une absence forcée d’environ une année et demie en raison de la pandémie du coronavirus.

« L’accueil de ces Marocains du Monde est organisé avec une parfaite coordination entre l’ensemble des partenaires et intervenants de l’opération Marhaba, notamment les autorités portuaires et locales, la sûreté nationale, la Gendarmerie royale, les éléments de la douane et les autorités sanitaires », a précisé le responsable du pôle humanitaire et médical à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Abdellah Omar Moussa. Il a noté que la Fondation prépare un arsenal de mesures pour garantir le déroulement de l’opération Marhaba dans les meilleures conditions.

Pour sa part, le directeur du port Tanger Med passagers, Kamal Lakhmas, a indiqué que qu’en exécution des Hautes Instructions Royales, les autorités portuaires ont renforcé le dispositif d’accueil pour les Marocains du Monde afin d’assurer le bon déroulement de cette opération et garantir la fluidité de passage au niveau du port.

Avec MAP