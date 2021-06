Marhaba 2021. Nouveaux vols RAM disponibles en provenance de l’Europe

La compagnie aérienne nationale vient d’annoncer que des vols sont disponibles en juillet au départ de 10 villes européennes.

Il s’agit de Bologne, Milan, Bruxelles, Paris Roissy, Francfort, Amsterdam, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon. La Royal Air Maroc note que plusieurs problèmes d’émission de billets sur http://royalairmaroc.com sont dus à un mauvais choix de carte de paiement lors de la réservation. « Nous vous prions de vous assurer que la carte de paiement à l’origine de votre réservation est celle qu’il faut », souligne la RAM.

Bruxelles ✈️Casablanca – Des vols quotidiens

Milan ✈️Casablanca – Aller 17 et 20 juillet / Retour 14 et 17 août

Bologne ✈️Casablanca – Aller 16 et 21 juillet / Retour 13 et 18 août