Marhaba 2022. Tanger Med, une période estivale dans cohésion et cohérence

C’est certainement un été 2022 bien différent des étés 2020 et 2021, tant 2 années de crise sanitaire auront impacté le port passagers TANGER MED, tant port et voyageurs auront subi l’inédit. Le Royaume, privé de sa grande opération MARHABA dédiée à l’accueil et l’accompagnement des Marocains Résidents à l’Etranger durant leur traversée, aura néanmoins vécu cette période dans une formidable résilience, et le port TANGER MED en a été un parfait exemple dans le contexte qui prévalait. En 2022, le monde reprend son envol, le Maroc retrouve ses concitoyens installés à l’étranger, et TANGER MED renoue avec le trafic-passagers dans cohésion et cohérence.

Le port TANGER MED PASSAGERS, des plus familiers pour nos MRE, s’implique dans l’opération MARHABA, opération initiée en 2001 par la FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITE et activée chaque année du 05 juin au 15 septembre, et qui accompagne indéfectiblement les MRE à toutes les étapes de leur parcours, tant au Maroc que dans des pays de leur résidence, Italie, France, Espagne, à travers un dispositif d’assistance assurant de multiples services et favorisant des conditions de voyage et de transit des plus appréciées.