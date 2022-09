Pour Trujillo, ces deux villes nécessitent une solution politique basée sur le dialogue entre les deux pays, puisque le cas des villes autonomes, ainsi que celui des îlots et rochers, représentent « un affront » à « l’intégrité territoriale » du Maroc, a-t-elle estimé à Tetouan, lors de son intervention au Congrès international sur « les relations hispano-marocaines : présent et futur », organisé par l’Escuela Normal Superior de Tétouan en collaboration avec l’Université Abdelmalek Essaadi et le Centre marocain d’études et de recherches en Economie et Développement Durable.

L’ancienne ministre socialiste María Antonia Trujillo, qui était à la tête du Logement pendant la première législature sous José Luis Rodríguez Zapatero, considère que les enclaves de Sebta et Melilia sont des « vestiges du passé » qui « s’immiscent » dans les relations entre Madrid et Rabat, rapporte El Mundo, dans sa livraison du samedi 3 septembre.

Une réunion à laquelle a également participé l’ancien président Zapatero, qui a défendu la nouvelle feuille de route du gouvernement de Pedro Sánchez, qui a ensuite soutenu en avril le plan d’autonomie du Maroc vis-à-vis du Sahara occidental. « Nous sommes face à un horizon positif, de compréhension et de bonnes relations », a déclaré Zapatero lors de son discours, dans des déclarations recueillies par l’Efe.

« Les sociétés espagnole et marocaine ont besoin de plus de compréhension, de dialogue et de rapprochement, et de moins de stéréotypes, pour bénéficier l’une de l’autre », a-t-il déclaré. Un chemin qui, comme María Antonia Trujillo, a déclaré qu’il doit être parcouru par le dialogue et la compréhension politique entre les deux pays.

Ancienne ministre du Logement entre 2004 et 2007, Trujillo a occupé le poste de ministre de l’Éducation à l’Ambassade du Royaume d’Espagne au Maroc jusqu’en mai dernier.

El Mundo n’a pas manqué de rappeler que les relations entre l’Espagne et le Maroc connaissent une nouvelle évolution plus constructive et prometteuse depuis quelques mois, après que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, ait soutenu sans équivoque le plan d’autonomie conçu par le Maroc en 2007 à l’égard du Sahara occidental. Un tournant qui a été durement critiqué par l’exécutif et par l’ensemble de la plénière du Congrès mais qui a cependant le soutien de l’ancien président Zapatero, qui a exprimé sa position de principe.

