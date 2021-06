Marjane s’appuie sur sa plateforme de Nouacer pour améliorer sa logistique [Vidéo]

Avec sa nouvelle plateforme logistique, agile, moderne et efficiente, Marjane Holding concrétise la première étape vers une industrialisation de sa chaîne logistique.

L’acteur majeur de la grande distribution au Maroc, Marjane Holding, a fait de la Supply Chain un axe prioritaire de sa stratégie commerciale. En 2020, le groupe a doublé́ la surface de sa plateforme logistique Sapino, inaugurée en 2011 au parc industriel de Nouaceur, dont la capacité atteint aujourd’hui 56.000 mètres carrés d’entreposage. Cette extension, qui a nécessité un investissement de 150 millions de DH, traduit l’engagement de Marjane Holding de proposer une Supply Chain de précision à la fois moderne et efficiente. Elle s’accompagne du lancement par le groupe de la centralisation progressive des fournisseurs de Marjane et Marjane Market afin d’améliorer le service à ses clients.

Face au défi de la maîtrise des stocks, des commandes et de la détention des assortiments en magasin, la Supply Chain Marjane Holding permet d’améliorer le taux de détention des assortiments en magasin de 10 points en moyenne et de réduire le time to marketpour ses fournisseurs. En effet, lorsque ces derniers souhaitent mettre rapidement en magasin un nouveau produit, la « force de frappe » de la Supply Chain Marjane permet de les accompagner dans leurs défis commerciaux. Avec ses 37 quais de réception et ses 34 quais d’expédition, sa plateforme logistique centralise ainsi l’ensemble des flux de marchandises en proposant 72.000 emplacements de stockage en rack avec une capacité de gestion de plus de 15.000 références. La plate-forme s’appuie en outre sur les nouvelles technologies pour améliorer ses performances. L’ordonnancement des marchandises est effectué en temps réel grâce à l’intelligence artificielle, tandis que les opérateurs logistiques sont pilotés à l’aide de technologies vocales ou radios.

Les avantages de la plate-forme logistique de Marjane Holding sont nombreux. Tout d’abord au niveau service aux consommateurs, grâce à un meilleur taux de détention des produits en linéaire et un respect des assortiments, les clients de Marjane et Marjane Holding ont un plus large choix d’articles et retrouvent en rayons leurs produits préférés à chacune de leur visite. La Supply Chain contribue par ailleurs au développement du sourcing local en permettant, d’une part, aux fournisseurs régionaux ainsi qu’aux industriels du textile d’avoir accès à tout le marché national et, d’autre part par le gain financier, de temps et de logistique propre en offrant un seul point de chute là où les fournisseurs devaient livrer plusieurs magasins sur tout le territoire national. Enfin, la performance et l’agilité du dispositif soutiennent la stratégie de développement du groupe et de ses partenaires fournisseurs, grâce à une meilleure capacité de déploiement, avec agilité, des extensions et diversifications des différentes gammes de produits. Un outil de plus en plus puissant au service de la stratégie commerciale de Marjane Holding et de son développement multi formats et omni-canal.