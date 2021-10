Maroc. 13 universités classées parmi les 650 meilleures au monde

Bonne nouvelle pour les établissements d’enseignement supérieur dans le Royaume ! En effet, treize d’entre eux ont été classés parmi les 650 meilleures universités et 850 meilleures institutions académiques et de recherche au plan mondial, selon le classement international «Scimago Institutions Ranking» publié récemment.

Il s’agit des universités Mohammed Premier d’Oujda, Mohammed V de Rabat, Qadi Ayad de Marrakech, Hassan II de Casablanca, l’Université internationale de Rabat (UIR), l’université Sidi Mohammed Ben Abdalah de Fès et l’université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal.

Lire aussi | Chari, la startup marocaine qui monte en flèche

Figurent également dans ce classement les universités de Moulay Ismaïl de Meknès, Ibn Tofail de Kénitra, Abdelmalek Essaidi de Tétouan, Chouaïb Doukkali d’El Jadida, Ibn Zohr d’Agadir et Hassan Ier de Settat, annonce un communiqué du département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soulignant que ces universités sont également parmi les 110 meilleures aux niveaux arabe et africain.

Lire aussi | Maroc. Le BCIJ démantèle une cellule terroriste à Tanger

Toujours selon le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce classement met en valeur le caractère pléthorique et la qualité des recherches effectuées au sein des universités marocaines, ainsi que les efforts du ministère en termes d’innovation, de mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation de formation et de recherche scientifique, dans le droit fil des finalités du nouveau Modèle de développement.

(Avec MAP)