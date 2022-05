Maroc. 24 660 entreprises créées à fin mars 2022

C’est le chiffre phare qui ressort du tableau de bord général de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ; en effet, 24 660 entreprises ont été créées dans le Royaume de janvier à mars 2022.

Dans le détail, ces entreprises se répartissent sur les personnes morales avec 17 444 unités et sur les personnes physiques avec 7 216 unités. Par secteur, le commerce s’accapare 35,55% du total des créations des entreprises, suivi du bâtiment et travaux publics et activités immobilières (19,13%), des services divers (16,80%), des transports (9,55%), des industries (6,77%). Il faut y ajouter les hôtels et restaurants (6,17%), les Technologies de l’information et de la communication (2,55%), l’agriculture et pêche (2,36%) et les activités financières (1,10%).