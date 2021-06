Maroc. 42 compagnies aériennes reprendront leurs activités

42 compagnies aériennes, dont 4 nouvelles, vont réopérer au niveau du Royaume avec la reprise du secteur prévue le 15 juin courant, a annoncé lundi le directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir.



Les 42 compagnies desserviront 43 pays, a fait savoir le DG de l’ONMT lors d’une nouvelle édition des « Tourism Marketing Days » (TMD), tenue sous le thème « TMD Sky-Restart », précisant que les 4 compagnies qui s’ajouteront sont deux russes (S7 Airlines et Aeroflot), une compagnie israélienne et une autre africaine. Adel El Fakir à cet effet rappelé la mise sur le marché, entre le 15 juin et le 30 septembre, de 3,5 millions de sièges aériens, soit près des trois quarts de la capacité proposée lors de la même période en 2019, assurant que ces capacités sont « sécurisées, signées et établies ».

Il a, dans ce sens, relevé que l’action de l’Office « n’est jamais aussi forte que quand elle est portée par les partenaires et les professionnels », ajoutant que cette rencontre TMD, tenue en mode hybride, est une occasion de décliner la stratégie de l’Office mais également de fédérer les partenaires nationaux et internationaux. « Nous sommes totalement prêts et mobilisés pour le redémarrage », a-t-il souligné à ce propos, appelant l’ensemble des partenaires à l’unité pour que cette relance soit la plus forte possible.

Pour rappel, sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume et de la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau coronavirus, notamment après l’élargissement des campagnes de vaccination, les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin.

Avec MAP