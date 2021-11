Maroc. 642 000 emplois créés au troisième trimestre

Le marché de l’emploi s’est montré résilient au Maroc entre les troisièmes trimestres 2020 et 2021. Durant cette période, l’économie marocaine a créé 642.000 postes d’emploi au niveau national, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les détails.

Selon la dernière note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP), le taux de chômage a décru de 0,9 point entre les troisièmes trimestres de 2020 et de 2021, passant de 12,7% à 11,8% au niveau national. Aussi, il est passé de 16,5% à 16% dans les villes et de 6,8% à 5,2% dans la campagne. En ce qui concerne le taux de chômage des diplômés, il a maintenu le même niveau enregistré pendant le même trimestre de l’année précédente (18,7%) entre les T3-2020 et T3-2021. Le taux de chômage des non-diplômés, quant à lui, a baissé de 2,5 points, passant de 6,9% à 4,4%.

Dans le détail, les 642 000 postes d’emploi se décomposent de la façon suivante ; soit 274 000 postes en milieu rural et 368 000 postes en milieu urbain. L’emploi rémunéré a quant à lui enregistré une hausse de 572 000 postes au niveau national, résultant d’une création de 187 000 en milieu rural et de 385 000 postes en milieu urbain. De son côté, l’emploi non rémunéré a connu une création de 70 000 postes, conséquence d’une création de 8 000 en zones rurales et d’une perte de 17 000 emplois en zones urbaines.

La note du HCP met en relief également le fait que les secteurs des services et de l’agriculture, forêts et pêche» demeurent les premiers pourvoyeurs d’emploi au 3ème trimestre 2021. Parmi les 10 807 000 actifs occupés estimés au troisième trimestre de 2021, le secteur des services emploie 46,7%, suivi de l’agriculture, forêts et pêche avec 30,0%, des BTP avec 11,7% et de l’industrie y compris l’artisanat avec 11,6%. Par ailleurs, deux tiers des actifs occupés ruraux (66,4%) exercent dans le secteur de l’agriculture, forêts et pêche, et près de deux tiers des actifs occupés citadins (66,4%) travaillent dans le secteur des services. A noter que cinq régions du Royaume abritent 72,1% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus.